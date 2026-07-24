Donnarumma dolce dedica alla quasi moglie Alessia | eccolo mentre canta!

Da video.gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dal matrimonio, il portiere della nazionale e del Manchester City ha cantato una canzone d'amore dedicata alla futura moglie. Durante l'occasione, ha espresso i suoi sentimenti attraverso la musica, condividendo un momento intimo con i presenti. La performance è stata pubblicata sui social, mostrando il calciatore mentre interpreta la canzone.

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Gigio Donnarumma, numero uno della Nazionale e del Manchester City, a poche ore dal matrimonio si sbizzarisce in versione cantante e regala una canzone d'amore alla sua futura moglie. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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