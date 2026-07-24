L’ex compagno della donna di 35 anni trovata morta in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere. La vittima, originaria della Romania, è stata trovata senza vita nell’abitazione. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta nelle indagini sulla morte della 35enne Daniela Florea. Proseguono le indagini sulla morte di Daniela Florea, la donna di 35 anni, originaria della Romania, trovata senza vita in un appartamento di via Giovanni Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati l’ ex compagno Daniel Trandafir, 45 anni, idraulico, nei cui confronti vengono al momento ipotizzati i reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’uomo, con il quale la vittima aveva avuto un figlio di 6 anni, è stato interrogato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile coordinati dalla Procura di Torino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Donna trovata morta a Torino, l’ex compagno è indagato per omicidio e occultamento di cadavere

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