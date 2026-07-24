Una donna di 60 anni ucraina ha denunciato una tentata violenza sessuale nel centro “Vivendi”. Un uomo di 35 anni è stato fermato in seguito alla denuncia. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Indagini sono in corso per far luce sulla tentata violenza sessuale ai danni di una 60ennne di nazionalità ucraina avvenuto nella tarda mattinata all’interno dell’ascensore del centro commerciale Vivendi di Avellino Secondo la ricostruzione della donna, un uomo ha tentato di abusarne, ma la sua reazione lo ha bloccato e costretto alla fuga. Sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile che, grazie alle immagini registrate dalle telecamere, hanno identificato il presunto autore: sarebbe un 35enne con gravi disturbi della personalità. La donna, di 60anni, ha raccontato agli Agenti di aver preso l’ascensore per raggiungere il supermercato al piano inferiore della struttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donna denuncia violenza nel centro “Vivendi”: fermato un 35enne

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Donna molestata nell'ascensore del centro Vivendi, la polizia denuncia un 35enne

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