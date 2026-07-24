Don Claudio Burgio | Non è il carcere a insegnare i valori etici e morali ai ragazzi che sbagliano

Il cappellano del carcere minorile di Milano critica il decreto sull’imputabilità degli under 18, affermando che il carcere non insegna valori etici e morali ai giovani che sbagliano. Sostiene che i ragazzi sono vittime di un vuoto educativo e di adulti che non trasmettono il rispetto per la legge. Dentro le mura, secondo lui, imparano solo la legge della prevaricazione, non strumenti per una crescita civile.

Il cappellano del Beccaria di Milano contro il decreto sull’imputabilità degli under 18: “Sono vittime di un vuoto educativo e di adulti che non insegnano a rispettare la legge, dietro le sbarre imparano solo legge della prevaricazione”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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