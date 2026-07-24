Durante le prove libere del Gran Premio in Ungheria, la Ferrari ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione con Charles Leclerc, mentre nella seconda Lewis Hamilton ha registrato il miglior tempo. Antonelli si è piazzato in 13ª posizione.

La Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria: dopo il primo tempo di Charles Leclerc nella prima sessione, è Lewis Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1’18’’729, con il monegasco staccato soltanto di +0.148. Terzo Lando Norris su McLaren staccato di mezzo secondo, davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi., È una Ferrari dominante quella del venerdì dell’Hungaroring in Ungheria, anche nella seconda sessione di prove libere la rossa di Maranello fa segnare i giri più veloci e un uno-due che fa ben sperare per la qualifica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Dominio Ferrari nelle libere in Ungheria: Hamilton precede Leclerc. Antonelli 13°

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