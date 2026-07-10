Negli ultimi vent'anni, l'attenzione sportiva italiana si è spostata dal calcio al tennis. Dal ranking mondiale della FIFA, che valuta le nazionali, si è passati a quello dell’ATP, dedicato ai singoli giocatori. Su TikTok circola un video di un ipotetico viaggiatore nel tempo che, partendo dal 2026, torna indietro al 2006, alterando le aspettative su successi e protagonisti dello sport.

C'è un trend che su Tiktok sta spopolando. Quello di un viaggiatore nel tempo che si sposta dal 2026 indietro di vent'anni e si diverte a rovinare le certezze di chi, sintonizzato sul 2006, crede in un futuro a duecento all'ora. E, una volta ascoltate le notizie dal viaggiatore del tempo, rimane inevitabilmente di sasso. Il trend vale anche per l'Italia del calcio: nel 2006 campione del Mondo, oggi fuori dal Mondiale per la terza volta di fila. Prima in cima all'Europa pure coi club, ora con una sola squadra iscritta alla top 5 del ranking Uefa. Una delusione. Immaginate però anche un viaggiatore "tennistico" del tempo, pronto a spiegare a un ragazzino fermo al 2006 che vent'anni dopo il numero 1 avrebbe parlato italiano e che gli Slam sarebbero stati terreno contendibile per diversi esponenti del tricolore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dal ranking Fifa a quello Atp: in vent'anni il dominio italiano è passato dal calcio al tennis

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