Domenica di temporali anche forti in Toscana Ma la tregua dal caldo sarà breve | incubo agosto

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica in Toscana sono stati segnalati temporali anche intensi. La tregua dal caldo, iniziata qualche giorno fa, durerà fino a domenica 26 luglio. Dopo questa data, è prevista una quarta ondata di calore.

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Firenze, 24 luglio 2026 – Da un paio di giorni l’aria si è fatta più respirabile, la pausa dal caldo che opprime durerà sino a domenica 26 luglio poi assisteremo alla quarta ondata di calore. https:www.lanazione.itmeteoprevisioni-meteo-toscana-agosto-ufe1uza9 «Vi ricordate le notti supertropicali e opprimenti, con minime inchiodate sui 27 gradi? Preparatevi a un ribaltone tanto piacevole quanto ingannevole: questa domenica, quei 27 gradi diventeranno al Nord la temperatura massima della giornata. Una r infrescata che saprà di vera e propria liberazione».  Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma poi che la marcia verso questa tregua meno calda arriverà per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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