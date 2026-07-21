Domanda 150 preferenze meglio selezionare prima 31 agosto o 30 giugno? Come completare lo spezzone Strategie per la compilazione

Notizia in breve

La domanda per le supplenze del nuovo anno scolastico consente di indicare fino a 150 preferenze. È possibile scegliere tra la data del 30 giugno o del 31 agosto come scadenza per le preferenze. La domanda deve essere inviata tramite la piattaforma online entro le 14 del 29 luglio. Per completare correttamente lo spezzone, è importante pianificare le preferenze in modo strategico, considerando le priorità e le esigenze di scelta.