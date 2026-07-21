Domanda 150 preferenze meglio selezionare prima 31 agosto o 30 giugno? Come completare lo spezzone Strategie per la compilazione
La domanda per le supplenze del nuovo anno scolastico consente di indicare fino a 150 preferenze. È possibile scegliere tra la data del 30 giugno o del 31 agosto come scadenza per le preferenze. La domanda deve essere inviata tramite la piattaforma online entro le 14 del 29 luglio. Per completare correttamente lo spezzone, è importante pianificare le preferenze in modo strategico, considerando le priorità e le esigenze di scelta.
Supplenze docenti a.s. 202627: come massimizzare le 150 preferenze a disposizione nella domanda presente su Istanze online, da inviare entro il 29 luglio ore 14.00 per richiedere l'attribuzione di cattedra al 31 agosto o 30 giugno 2027. Alcuni consigli nella puntata di Question time dello scorso 17 luglio dal sindacalista Attilio Varengo Cisl Scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
150 PREFERENZE GPS: QUESTANNO CAMBIA TUTTO ALGORITMO, SANZIONI E STRATEGIA DI COMPILAZIONE.
Notizie e thread social correlati
Domanda 150 preferenze, chi ha avviato la continuità su uno spezzone potrà chiedere anche o solo cattedra interaDurante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 13 luglio, con la partecipazione di una docente esperta, sono stati discussi i temi delle...
Chi consegue il TFA sostegno entro il 30 giugno scioglie la riserva e nella domanda delle 150 preferenze comparirà in prima fascia GPSChi ottiene il titolo del TFA sostegno entro il 30 giugno può sciogliere la riserva e inserirsi in prima fascia nelle GPS con le 150 preferenze.
Temi più discussi: Domanda supplenze, max 150 preferenze: come funziona il posto orario. La novità 2026; 150 preferenze GPS: la guida completa per non sbagliare la domanda. Prenota la consulenza; Docenti, 150 preferenze: non serve più indicare tutta la provincia. Ecco perché quest'anno conviene scegliere con maggiore attenzione; PRESENTAZIONE DOMANDE SUPPLENZA 150 SCUOLE: I DUBBI SULLA SCELTA DI CATTEDRE ORARIE E POSTO ORARIO.
Con l'avvio della compilazione della domanda per le 150 preferenze GPS 2026, molti aspiranti si trovano di fronte a opzioni che richiedono attenzione per evitare errori o assegnazioni sgradite. Una delle incertezze più frequenti riguarda la differenza tr… x.com
150 preferenze: Antonio Antonazzo e Simone Craparo in un tutorial dettagliato su come compilare al meglio la domanda. #gps #scuola #tutorial #preferenze #docenti facebook
150 preferenze GPS tutorial, tra spezzoni, COE, COI e posto orario: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Martedì 21 luglio alle 15:00È partita ufficialmente la finestra per le 150 preferenze: gli aspiranti docenti che rientrano nelle GaE o nelle GPS 2026/28 possono ora presentare la loro richiesta per ottenere supplenze valide fino ... orizzontescuola.it
150 preferenze GPS: la guida definitiva dell’ultima ora50 preferenze GPS: guida definitiva per evitare errori nella domanda, capire come funziona l'algoritmo e aumentare le possibilità di ottenere la supplenza. informazionescuola.it