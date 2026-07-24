disagi a ridosso di ferragosto modifiche e rallentamenti sulla linea ferroviaria bari napoli per frecce e intercity

A poche settimane da Ferragosto, sulla linea ferroviaria Bari-Napoli si sono verificati disagi, con rallentamenti e interruzioni per i treni Frecce e Intercity. Durante il periodo di massima partenza e afflusso di vacanzieri, sono stati registrati ritardi e limitazioni nel servizio. La circolazione dei treni ha subito variazioni rispetto al normale, causando disagi ai passeggeri che si spostano tra le due città. Nessuna informazione ufficiale su cause e durata delle modifiche.

Disagi, interruzioni e rallentamenti nel clou delle partenze e delle vacanze. Agosto inizierà con qualche problema per i viaggiatori lunga la linea ferroviaria Bari-Napoli. Proseguono infatti gli interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rfi (Gruppo FS) per consentire l'attivazione della nuova stazione di Casalnuovo, prevista entro metà settembre. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Napoli e Cancello tra il 7 agosto e tra il 10 e le prime ore del 15 agosto. Quindi per garantire la piena operatività dei cantieri, nei giorni interessati dall'interruzione sarà modificato il programma di circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza della linea Napoli-Cancello. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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