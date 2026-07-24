Diritti tv sponsor montepremi record | il maxi-giro d’affari intorno ai Mondiali di calcio

Durante il mese della Coppa del Mondo, le entrate derivanti dai diritti tv, dagli sponsor e dal montepremi hanno raggiunto cifre record. Le aziende hanno investito ingenti somme per gli spazi pubblicitari e le trasmissioni, contribuendo a un giro d’affari senza precedenti nel settore. Il torneo ha generato un flusso di denaro che supera di gran lunga i valori delle edizioni precedenti, consolidando il ruolo centrale degli aspetti economici nel grande evento calcistico.

Per circa un mese il pianeta si è fermato davanti al più grande spettacolo che il calcio possa offrire: la Coppa del Mondo. Ma dietro i gol, i match, le emozioni e le delusioni dei tifosi, si è giocata una partita altrettanto importante: quella economica. I Mondiali non sono più soltanto un grande evento sportivo globale ma anche una delle principali piattaforme commerciali e geopolitiche. Il torneo organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico ha rappresentato il punto più alto di una trasformazione iniziata negli ultimi anni: il calcio delle nazionali è diventato un mercato globale nel quale si incontrano interessi finanziari, piattaforme digitali, grandi multinazionali e strategie di influenza internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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O discípulo traidor zombou de seu mestre inútil, sem saber que seu verdadeiro poder esmagaria a

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