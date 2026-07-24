Diritti tv sponsor montepremi record | il maxi-giro d’affari intorno ai Mondiali di calcio

Da tpi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il mese della Coppa del Mondo, le entrate derivanti dai diritti tv, dagli sponsor e dal montepremi hanno raggiunto cifre record. Le aziende hanno investito ingenti somme per gli spazi pubblicitari e le trasmissioni, contribuendo a un giro d’affari senza precedenti nel settore. Il torneo ha generato un flusso di denaro che supera di gran lunga i valori delle edizioni precedenti, consolidando il ruolo centrale degli aspetti economici nel grande evento calcistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per circa un mese il pianeta si è fermato davanti al più grande spettacolo che il calcio possa offrire: la Coppa del Mondo. Ma dietro i gol, i match, le emozioni e le delusioni dei tifosi, si è giocata una partita altrettanto importante: quella economica. I Mondiali non sono più soltanto un grande evento sportivo globale ma anche una delle principali piattaforme commerciali e geopolitiche.  Il torneo organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico ha rappresentato il punto più alto di una trasformazione iniziata negli ultimi anni: il calcio delle nazionali è diventato un mercato globale nel quale si incontrano interessi finanziari, piattaforme digitali, grandi multinazionali e strategie di influenza internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

diritti tv sponsor montepremi record il maxi giro d8217affari intorno ai mondiali di calcio
© Tpi.it - Diritti tv, sponsor, montepremi record: il maxi-giro d’affari intorno ai Mondiali di calcio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

O discípulo traidor zombou de seu mestre inútil, sem saber que seu verdadeiro poder esmagaria a

Video O discípulo traidor zombou de seu mestre inútil, sem saber que seu verdadeiro poder esmagaria a

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Klopp: "Hydration break? Giova solo a sponsor, calcio ostaggio tv"Durante i Mondiali 2026, il tecnico di una squadra di calcio ha criticato le pause per l’idratazione, affermando che favoriscono solo gli sponsor e...

Mondiali di calcio, ascolti da record: la Total Audience premia smartphone, smart TV e tabletDurante i Mondiali di calcio, gli ascolti hanno raggiunto numeri record grazie all’uso di smartphone, smart TV e tablet.

Argomenti più discussi: Mondiali 2026, quanto valgono: premi FIFA e impatto sul Pil dei Paesi; Mondiali 2026, il montepremi da 871 milioni e tutti i numeri da record; Quanti soldi guadagna chi vince i Mondiali? I premi a Spagna, Argentina e tutte le Nazionali; Mondiali 2026, il business vale più del pallone: premi record, diritti tv e miliardi in gioco.

mondiali di diritti tv sponsor montepremiMondiali 2026, quanto valgono per i vincitori? Dai premi FIFA all'impatto sul PilLeggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali 2026, quanto valgono per i vincitori? Dai premi FIFA all'impatto sul Pil ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web