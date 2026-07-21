Mondiali di calcio ascolti da record | la Total Audience premia smartphone smart TV e tablet

Durante i Mondiali di calcio, gli ascolti hanno raggiunto numeri record grazie all’uso di smartphone, smart TV e tablet. La Total Audience ha evidenziato come questi dispositivi siano stati fondamentali per seguire le partite. Nel frattempo, uno studio scientifico ha analizzato il “co-bedding” nei neonati prematuri, concentrandosi sul caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson. Un vulcanologo ha invece commentato il rischio elevato sui Campi Flegrei, sottolineando la presenza di gravi errori nella comunicazione delle emergenze.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

World Cup Business Is Booming — Record Ratings, $30B Impact & Every Screen Covered | Rick Horrow

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Total Audience | Venerdì 19 Giugno 2026. I Mondiali (USA-Australia +64K) e Forbidden Fruit (+48K) si confermano davanti a tuttiVenerdì 19 giugno 2026, i Mondiali di calcio tra USA e Australia hanno attirato 3.

Ascolti TV Total Audience | Martedì 16 Giugno 2026. Francia-Senegal (+162K)Martedì 16 giugno 2026, la partita tra Francia e Senegal ai Mondiali di calcio ha attirato il maggior numero di spettatori, con un aumento di circa...

Temi più discussi: Ascolti record per i Mondiali di Calcio 2026; Il Mondiale dei record: numeri, pubblico e spettacolo senza precedenti; Mondiali, share da record per la finale: oltre 13 milioni di italiani hanno seguito Spagna-Argentina. Boom per Rai1; Mondiali in tv: Argentina-Inghilterra, ascolti record per la Rai.

Ancora grandi ascolti per i Mondiali di calcio: la partita Norvegia-Inghilterra, in diretta su #Rai1 dalle 23.01, è stata seguita da una media di 4 milioni 195 mila telespettatori pari al 47,4% di share. #AscoltiTv x.com

La Francia affronta la Spagna nella prima semifinale dei Mondiali 2026 reddit

Mondiali senza Italia ma con ascolti top in chiaro: il torneo conquista anche i giovani e chiude con una finale da recordIl match tra Spagna e Argentina raggiunge il 69% di share nella Total Audience della Rai. Crescono anche gli ascolti sui device digitali e la raccolta di Rai Pubblicità supera i 50 milioni di euro ... engage.it

Ascolti tv di ieri 19 luglio: la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina stravince (67.9%)Gli ascolti tv di domenica 19 luglio. Su Rai1 è stata trasmessa la partita conclusiva dei Mondiali di Calcio 2026, che ha visto trionfare la Spagna ... fanpage.it