Mondiali di calcio ascolti da record | la Total Audience premia smartphone smart TV e tablet

Da lifeandnews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali di calcio, gli ascolti hanno raggiunto numeri record grazie all’uso di smartphone, smart TV e tablet. La Total Audience ha evidenziato come questi dispositivi siano stati fondamentali per seguire le partite. Nel frattempo, uno studio scientifico ha analizzato il “co-bedding” nei neonati prematuri, concentrandosi sul caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson. Un vulcanologo ha invece commentato il rischio elevato sui Campi Flegrei, sottolineando la presenza di gravi errori nella comunicazione delle emergenze.

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Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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