Il governo ha approvato un decreto legislativo che riconosce la presunzione legale di subordinazione tra i rider e le piattaforme di consegna a domicilio. Questa misura, parte dell’attuazione della direttiva europea, mira a contrastare il cosiddetto “finto lavoro autonomo”. La decisione è stata presa ieri, segnando un passo importante nel definire lo status lavorativo di chi opera nel settore delle consegne. La normativa stabilisce che i rider sono considerati subordinati alle piattaforme, a meno che non dimostrino il contrario.

La «presunzione legale di subordinazione» dei rider alle piattaforme delle consegne a domicilio è stata riconosciuta ieri dal governo Meloni nel decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea sul. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Direttiva Ue sui rider, riparte la sfida al finto lavoro autonomo

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