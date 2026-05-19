Ddl Zan contro l'omotransfobia bloccato nel 2021 torna nella direttiva vittime al voto al Parlamento Ue giovedì

Il 21 maggio a Strasburgo si terrà il voto su una direttiva che mira a rafforzare i diritti delle vittime di reato. La discussione si inserisce in un contesto in cui il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, bloccato nel 2021, torna all’attenzione del Parlamento europeo attraverso questa iniziativa. La direttiva è stata inserita nell’ordine del giorno delle votazioni di giovedì, senza altri dettagli sulla sua composizione o sugli emendamenti.

Giovedì 21 maggio a Strasburgo si vota una direttiva per rafforzare i diritti delle vittime di reato. Il testo riprende una parte del ddl Zan contro l'omotransfobia, affossato in Senato nel 2021. L'eurodeputato Zan a Fanpage.it: "La direttiva è vincolante per tutti gli Stati membri e anche il governo Meloni dovrà adeguarsi. È un cambio di paradigma culturale prima ancora che normativo: le vittime non devono più sentirsi sole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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