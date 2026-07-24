Dior apre a São Paulo la sua boutique più grande del Brasile | marmo bianco arte contemporanea e full luxury experience

Notizia in breve

Dior ha aperto a São Paulo la sua boutique più grande del Brasile, situata nel complesso Cidade Jardim. La nuova sede si distingue per l’uso di marmo bianco e presenta elementi di arte contemporanea. La boutique offre un’esperienza di lusso completa, con spazi ampi e curati nei dettagli. L’apertura rappresenta un’espansione significativa del marchio nel mercato brasiliano. La superficie totale e le caratteristiche estetiche sono state progettate per valorizzare le collezioni di alta moda e accessori.