Dior apre a São Paulo la sua boutique più grande del Brasile | marmo bianco arte contemporanea e full luxury experience
Dior ha aperto a São Paulo la sua boutique più grande del Brasile, situata nel complesso Cidade Jardim. La nuova sede si distingue per l’uso di marmo bianco e presenta elementi di arte contemporanea. La boutique offre un’esperienza di lusso completa, con spazi ampi e curati nei dettagli. L’apertura rappresenta un’espansione significativa del marchio nel mercato brasiliano. La superficie totale e le caratteristiche estetiche sono state progettate per valorizzare le collezioni di alta moda e accessori.
Dior continua a espandere il proprio universo e questa volta sceglie São Paulo, dove ha inaugurato la boutique più grande del Brasile all’interno del complesso Cidade Jardim. Non un semplice negozio, ma uno spazio pensato come una vera Dior experience, tra moda, gioielli, profumi, oggetti per la casa e opere d’arte contemporanea. La nuova apertura sostituisce il precedente store inaugurato nel 2013 nello stesso complesso, ma lo fa in versione decisamente più ambiziosa. Più grande, più immersiva e soprattutto più vicina all’idea di flagship contemporaneo, dove l’acquisto è solo una parte del racconto. La facciata sembra già una scenografia. Il primo impatto è affidato a una facciata in marmo bianco, pulita ma tutt’altro che minimal. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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