La Dinamo Taranto ha annunciato l’ingaggio della guardia Benedetta Cenci per la stagione di Serie B femminile 2026-2027. La squadra tarantina sta completando il roster in vista del campionato, integrando il nuovo acquisto. La giocatrice si aggiunge alle altre componenti della rosa per la prossima stagione. La società non ha fornito dettagli su durata del contratto o altre informazioni aggiuntive.

Tarantini Time Quotidiano La Errepi Net Dinamo Taranto continua a definire il roster in vista del campionato di Serie B femminile 20262027 e ufficializza l’ingaggio di Benedetta Cenci. Guardia classe 2005, originaria di Cori, in provincia di Latina, la giovane cestista approda in rossoblù dopo un percorso che l’ha vista protagonista tra settore giovanile e categorie nazionali. Formatasi nella Fortuna Cisterna, Cenci si è trasferita nel 2018 al Basket Roma, società con la quale ha completato la propria crescita cestistica. Nella formazione capitolina ha disputato sei stagioni in Serie B, conquistando i titoli regionali Under 14, Under 17, Under 18 e Under 19. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Dinamo Taranto, arriva la guardia Benedetta Cenci: nuovo innesto per la Serie B

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