Dimenticate l’estate Brat di Charli xcx | quella del 2026 è la Sad Girl Summer di Olivia Rodrigo Gracie Abrams e Phoebe Bridgers
Nel 2026, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams e Phoebe Bridgers hanno pubblicato nuovi brani caratterizzati da toni malinconici e cupe atmosfere. Le loro ultime uscite musicali si distinguono per un mood triste, in linea con i temi delle canzoni. Questa tendenza segna un cambio rispetto all’estate più energica di Charli XCX, portando il focus su sonorità più introspective. I nuovi lavori sono stati accolti con attenzione dai fan e dalla critica specializzata.
Gli ultimi lavori delle nuove star del pop mondiale sono all'insegna della malinconia e della cupezza, un mood che rispecchia alla perfezione il nostro momento attuale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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