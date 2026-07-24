Dimenticate l’estate Brat di Charli xcx | quella del 2026 è la Sad Girl Summer di Olivia Rodrigo Gracie Abrams e Phoebe Bridgers

Notizia in breve

Nel 2026, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams e Phoebe Bridgers hanno pubblicato nuovi brani caratterizzati da toni malinconici e cupe atmosfere. Le loro ultime uscite musicali si distinguono per un mood triste, in linea con i temi delle canzoni. Questa tendenza segna un cambio rispetto all’estate più energica di Charli XCX, portando il focus su sonorità più introspective. I nuovi lavori sono stati accolti con attenzione dai fan e dalla critica specializzata.