Due cantanti, conosciutesi su Instagram oltre cinque anni fa, si sono incontrate di persona per la prima volta ieri grazie a Spotify. Dopo aver mantenuto un rapporto nel tempo, si sono ritrovate a discutere di temi come amore, amicizia e musica durante un evento organizzato dalla piattaforma. La loro riunione ha avuto luogo su un palco internazionale, segnando un momento di collegamento tra le due artiste.

Si erano conosciute su Instagram più di cinque anni fa e non si sono mai perse di “vista”, ma ieri, grazie a Spotify, Gracie Abrams e Olivia Rodrigo si sono ritrovate faccia a faccia per parlare di amore, amicizia e, soprattutto, musica. Le due popstar hanno discusso di una delle grandi passioni che le accomuna: scrivere canzoni. In particolare, entrambe hanno ammesso di essersi sentite spesso “imprudenti” nell’affrontare determinati temi nei loro testi. Parlando di brani, Olivia ha rivelato a Gracie, che il 17 luglio pubblicherà il suo nuovo album Daughter From Hell, di apprezzare particolarmente Afflictions, traccia del disco in uscita. «Trasmette un senso di purezza, ma anche di grande maturità», ha osservato la cantante, vincitrice di due Grammy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Instagram.

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo e Gracie Abrams insieme per Spotify: dall’amicizia su Instagram ai palchi internazionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olivia Rodrigo/Gracie Abrams: Drop Dead x Close to You (mashup)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Olivia Rodrigo ha svelato su Instagram la tracklist del nuovo album

Olivia Rodrigo travolge Spotify: il nuovo album entra nella storia del pop femminileIl nuovo album di Olivia Rodrigo ha raggiunto il primo posto nella classifica globale di Spotify, con milioni di stream nelle prime 24 ore.

Argomenti più discussi: Nuovi album luglio 2026, l'estate italiana sarà super pop: Anna e Olly infiammano la stagione più calda dell'anno. L'attesa è alle stelle; I dischi da ascoltare a luglio 2026.

Countdown To Daughter from Hell: Gracie Abrams in conversazione con Olivia Rodrigo reddit

| Olivia rivela che Death Wish è la sua canzone preferita dal nuovo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell x.com

Olivia Rodrigo explica papel importante de Gracie Abrams em sua carreiraEm podcast do Spotify, as artistas refletiram sobre como estão presentes nas trajetórias uma da outra, principalmente em composições musicais ... capricho.abril.com.br

Olivia Rodrigo revela qual é sua música favorita de Daughter from Hell, novo álbum de Gracie AbramsNovo álbum de Gracie Abrams chega nas plataformas no dia 17 denjulho. Confira o que Olivia Rodrigo falou sobre o álbum e a letra favorita da autora. atl.clicrbs.com.br