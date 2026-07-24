Dimagrisco ma poi riprendo tutto | perché il problema non è la tua forza di volontà

Una persona ha iniziato una dieta, eliminando pane, pasta, dolci e pizza. Dopo aver perso peso, ha ripreso tutto in breve tempo. La frase “Questa volta sarà diverso” si ripete spesso all’inizio di un percorso di perdita di peso. Nonostante l’impegno e le eliminazioni alimentari, il peso torna a salire. La situazione si ripete senza che la motivazione o la forza di volontà siano sufficienti a mantenere il risultato nel tempo.

“Questa volta sarà diverso.” È una frase che molte persone si ripetono all’inizio di una dieta. Si parte con entusiasmo. Si svuota la dispensa, si eliminano pane, pasta, dolci, pizza. Si resiste alle cene con gli amici, si rinuncia al gelato d’estate, si affrontano giornate intere con la fame sperando che quel sacrificio venga ripagato. E, almeno all’inizio, succede davvero. La bilancia scende. Un chilo. Due chili. Cinque chili. Ci sentiamo soddisfatti, riceviamo complimenti, i vestiti iniziano a stare meglio. Poi, però, qualcosa cambia. Il peso smette di diminuire. La fame aumenta. La stanchezza si fa sentire. Basta un periodo di stress, una vacanza, una festa o semplicemente il ritorno alla vita di tutti i giorni e quei chili, lentamente, ricominciano a comparire. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Dimagrisco ma riprendo tutto - IL PROBLEMA DELLA TUA DIETA

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