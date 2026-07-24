Didatour Turismo scolastico | come cambiano i criteri di scelta

Le scuole scelgono le gite scolastiche basandosi su criteri diversi rispetto al passato. L’indagine Didatour 2026 mostra che ora si preferiscono proposte con alto valore didattico, che siano inclusive e sostenibili. Importano anche i costi trasparenti e un’organizzazione affidabile e sicura. La destinazione non è più l’unico elemento determinante nella scelta.

Secondo l’indagine Didatour 2026 non conta più solo la destinazione: le scuole privilegiano proposte con forte valore didattico, inclusive, sostenibili, supportate da costi chiari e da un’organizzazione sicura e affidabile. Il turismo scolastico continua a rappresentare una componente centrale dell’attività didattica. Nel 2025-2026 il 99% degli istituti italiani ha organizzato almeno un’uscita o un viaggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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