Rondoni Corrente | Il Cda? Chiarire i criteri di scelta

Le recenti nomine del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Clinico Tiberino hanno sollevato diverse polemiche, in particolare riguardo alla presenza di rappresentanti pubblici. La presidente di un movimento politico ha richiamato l’attenzione sulla necessità di chiarire i criteri di selezione dei membri del Cda, che hanno suscitato dubbi tra gli osservatori. La questione riguarda principalmente le modalità con cui sono stati scelti alcuni componenti, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.

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Le nomine del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Clinico Tiberino fanno discutere, soprattutto per quanto concerne la componente pubblica. Sul tema Corrente (nella foto il consigliere Federico Rondoni) ha presentato una interrogazione in cui se da un lato parla dell’ ITC come "risorsa strategica", dall’altro paventa "il rischio concreto che una gestione non equilibrata possa portare alla marginalizzazione dei servizi generali a favore di logiche privatistiche, minacciando l’ accessibilità universale delle cure ". Questo anche il motivo per cui Corrente ha aderito al comitato per il Diritto alla Salute Pubblica, utile "affinché non si verifichi lo smantellamento del servizio pubblico a vantaggio di privati".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rondoni (Corrente): "Il Cda? Chiarire i criteri di scelta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Conto corrente online nel 2026: criteri essenziali per una scelta consapevole e vantaggiosa. Fazzolari, scelta a Leonardo dettata da criteri industriali"Ho letto ricostruzioni fantasiose sulla scelta del governo sui vertici di Leonardo.