Diademi funesti e pietre dalla reputazione scandalosa | 5 gioielli reali maledetti
Un diamante blu intenso, esposto al Museo nazionale di storia naturale della Smithsonian Institution, ha attirato milioni di visitatori. Questo gioiello, noto come Hope, è considerato uno dei più famosi al mondo. Tra i cinque gioielli reali considerati maledetti, è associato a storie di sventure e scandali. La pietra ha una reputazione controversa e si dice abbia portato sfortuna a chi l’ha posseduta.
Esposto al Museo nazionale di storia naturale della Smithsonian Institution, a Washington, il diamante Hope è uno dei gioielli più celebri al mondo. Grazie alla sua eccezionale tonalità blu intenso, attira ogni anno milioni di visitatori. Ma, ancor più del suo splendore, è la fama di diamante maledetto ad alimentarne la leggenda. Nel 1911, il New York Times dedicò un intero articolo alle presunte sciagure che avrebbero perseguitato i suoi proprietari. Secondo uno dei racconti più noti, il principe Ivan Kanitovski sarebbe stato assassinato poco dopo averlo acquistato. Luigi XIV avrebbe invece donato la pietra a Madame de Montespan, prima di allontanarla da corte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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