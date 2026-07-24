Diademi funesti e pietre dalla reputazione scandalosa | 5 gioielli reali maledetti

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Un diamante blu intenso, esposto al Museo nazionale di storia naturale della Smithsonian Institution, ha attirato milioni di visitatori. Questo gioiello, noto come Hope, è considerato uno dei più famosi al mondo. Tra i cinque gioielli reali considerati maledetti, è associato a storie di sventure e scandali. La pietra ha una reputazione controversa e si dice abbia portato sfortuna a chi l’ha posseduta.