Durante un’indagine durata mesi, le forze dell’ordine hanno scoperto che 1.572 tonnellate di rifiuti sono state smaltite illegalmente in una discarica. La polizia locale ha sequestrato i materiali e ha individuato le attività coinvolte. I cittadini onesti hanno così subito i effetti di questa attività illecita, che ha compromesso il corretto funzionamento della gestione dei rifiuti nel territorio.

Desio, 24 luglio 2026 – Un’operazione complessa e silenziosa, durata mesi, ha permesso alla polizia locale di Desio di riportare legalità e trasparenza all’interno della piattaforma ecologica comunale. L’indagine ha rivelato un sistema di conferimenti irregolari che, tra il 2023 e il 2024, ha generato un impatto economico significativo sulle casse pubbliche. Al centro della vicenda, un dato che ha subito destato sospetti: 1.572 tonnellate di rifiuti in più, un incremento fuori scala rispetto alla normale produzione domestica della città. Il sospetto. Il campanello d’allarme è scattato nel 2025, quando l’assessore all’Ambiente, Stefano Bruno Guidotti, ha avviato una revisione dei flussi di conferimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desio: 1.572 tonnellate di rifiuti finiti illegalmente in discarica. E a pagare sono stati i cittadini onesti

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