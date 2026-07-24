In due mesi sono state emesse circa 4.000 multe per la circolazione dei monopattini, dopo l’entrata in vigore delle nuove norme. La maggior parte delle sanzioni riguarda infrazioni legate alla regolamentazione, mentre il problema principale ora riguarda la copertura assicurativa. La mancanza di assicurazione obbligatoria per i veicoli ha portato a un aumento delle contestazioni e delle verifiche da parte delle autorità.

Quasi quattromila multe in appena due mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme che regolano la circolazione dei monopattini. E di queste ben 3.200 fatte dai vigili urbani nel corso di circa 8mila dei 10mila controlli sulle persone - fra loro moltissimi turisti - sono state fermate ai posti di blocco, soprattutto in centro e nelle zone della movida. Una stretta che è stata decisa subito dopo l’avvio del regolamento su targhe, caschi e divieto di portare un passeggero, nonché sul rispetto degli articoli del Codice della strada, che tuttavia non ha - e non poteva essere altrimenti, visto il periodo ancora troppo breve dall’inizio delle verifiche - inferto un colpo decisivo alle irregolarità. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Deregulation monopattini: quasi 4mila multe in due mesi, ma adesso il nodo è la copertura assicurativa

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Dal 16 luglio 2026 scatta l'obbligo di copertura assicurativa di Responsabilità Civile (Rca) per i monopattini elettriciDal 16 luglio 2026 sarà obbligatorio assicurare i monopattini elettrici con una copertura di Responsabilità Civile (Rca).