A partire da settembre, a Imola, sarà avviato il progetto ‘Geografie della memoria’ dedicato alle persone con deterioramento cognitivo. L’iniziativa utilizza arte, musei e biblioteche come strumenti di supporto. L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti attraverso attività culturali e creative, con l’intento di stimolare le funzioni cognitive e migliorare la qualità di vita. La proposta si rivolge a soggetti affetti da demenza senile.

Imola, 24 luglio 2026 – Arte, cultura, musei e biblioteche per migliorare la vita delle persone con deterioramento cognitivo. Partirà a settembre ad Imola il progetto ‘ Geografie della memoria. Prescrizione culturale e stimolazione cognitiva museale nella demenza’ per il benessere emotivo e sociale di malati e caregiver. Un percorso sviluppato da municipio e Ausl che coinvolgerà i poli museali e le sale a scaffali della città. Una strategia da abbinare a cure mediche, laboratori esperienziali, visite guidate e incontri con l’obiettivo di stimolare i ricordi, attenuare i sintomi di ansia e depressione, contrastare l’isolamento sociale e ridurre il carico assistenziale che grava sui familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Demenza senile, l’arte che cura: affrontare la malattia con le ‘Geografie della memoria’

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Alzheimer s is Scary Art Isn t How to Connect When Words Fail V2 1

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