Demenza senile | la metà dei casi potrebbe essere evitata con modifiche allo stile di vita

La metà dei casi di demenza senile potrebbe essere evitata attraverso modifiche dello stile di vita. Con l'invecchiamento della popolazione nei paesi occidentali, si sono intensificate campagne di prevenzione, tra raccomandazioni mediche e messaggi sui media. Le iniziative puntano a sensibilizzare sull’importanza di abitudini sane per ridurre il rischio di sviluppare la condizione.

Negli ultimi, complice l'invecchiamento dei Paesi occidentali, le campagne per prevenire la demenza senile si sono moltiplicate, tra raccomandazioni dei medici e messaggi in tv e sui social più o meno d'impatto. Ma basterà a prevenirla? Un'analisi dell'università Curtin, pubblicata su The Lancet Healthy Longevity, ha passato in rassegna dodici di questi programmi condotti in otto paesi, con un numero di partecipanti che andava da 51 a oltre 8 mila persone. E la scoperta è che, anche se le campagne per la prevenzione delle malattie neurodegenerative raggiungono milioni di persone, in realtà contribuiscono poco a modificare le abitudini quotidiane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Il 45% dei Casi di Demenza si Può Prevenire: La Verità che Molti Scoprono Troppo Tardi

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