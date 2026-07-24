De Rossi esalta Ekhator | Resto convinto che avrà un futuro luminoso davanti a sé

De Rossi ha espresso fiducia nel potenziale di Ekhator, affermando di essere convinto che avrà un futuro brillante. Durante un’intervista a Sky Sport, ha parlato delle aspettative per la prossima stagione, dedicando attenzione anche al giocatore. Non sono state fornite ulteriori dettagli sullo stato di forma o sui piani specifici relativi al calciatore. Le dichiarazioni si sono concentrate sulla valutazione generale del talento e delle prospettive future.

di Francesco Spagnolo De Rossi in un’intervista ai microfoni di Sky Sport ha analizzato le aspettative della prossima stagione e si è soffermato su Ekhator. Le sue parole. In occasione del suo compleanno, il tecnico del Genoa De Rossi ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport, tracciando le linee guida per la prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo della dirigenza e dello staff tecnico è chiaro: plasmare una rosa competitiva e pronta ad affrontare le sfide della nuova stagione, senza però snaturare l’identità tattica e caratteriale che ha contraddistinto il club nell’ultimo campionato. Il mister romano ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale mantenere alta l’asticella, elemento chiave dei successi recenti, abbinandovi al contempo innesti mirati dal punto di vista qualitativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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