Davide Piganzoli ha tentato una fuga durante la Tour de France, partendo con circa 25 minuti di ritardo rispetto al gruppo principale. L’obiettivo era entrare in una fuga da lontano e puntare a una vittoria di tappa sulle Alpi. Tuttavia, successivamente si è staccato, probabilmente sotto l’impulso di un compagno di squadra. La sua azione è durata fino a un certo punto, quando ha lasciato andare la corsa.

Davide Piganzoli aveva accusato venticinque minuti di ritardo nella frazione di ieri al Tour de France, in modo da poter prendere margine per cercare di entrare una fuga da lontano e giocarsi una vittoria parziale sulle Alpi. L’alfiere del Team Visma Lease a Bike è andato all’ arrembaggio nella diciannovesima tappa ed è riuscito a trovare l’attacco buono, quello che potrebbe incoronare il vincitore di giornata sull’Alpe d’Huez. Il 24enne lombardo si è però staccato quando mancavano un paio chilometri alla vetta del Col d’Ornon (5,5 km al 6,2% di pendenza media), pagando a caro prezzo l’impulso di due compagni di squadra (il francese Bruno Armirail e lo statunitense Sepp Kuss). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli va all’arrembaggio al Tour de France, poi si stacca sotto l’impulso del compagno di squadra

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