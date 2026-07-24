Durante la diciannovesima tappa del Tour de France, un ciclista ha attaccato da lontano ed è entrato nella fuga principale. L’atleta ha espresso di aver apprezzato l’atmosfera della corsa e ha detto che l’unico modo per ottenere risultati è attaccare. La fuga ha mantenuto un vantaggio fino a quando Tadej Pogacar non ha recuperato terreno, mettendo fine alla possibilità di vittoria per il ciclista in fuga.

Davide Piganzoli ha attaccato da lontano nella diciannovesima tappa del Tour de France ed è entrato nella fuga buona, quella che ha accarezzato la possibilità di giocarsi la vittoria salvo il clamoroso recupero di Tadej Pogacar. L’alfiere del Team Visma Lease a Bike è andato all’arrembaggio e sperava di essere protagonista sull’Alpe d’Huez, ma il 24enne lombardo si è staccato quando mancavano un paio chilometri alla vetta del Col d’Ornon (5,5 km al 6,2% di pendenza media). L’alfiere del Team Visma Lease a Bike sembra essere un po’ a corto di energie: dopo aver disputato un eccellente Giro d’Italia in supporto a Jonas Vingegaard e chiudendo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli ci prova al Tour de France: “Mi sono goduto l’atmosfera. Dobbiamo solo attaccare”

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TOUR DE FRANCE 2026 - Análise estratégica da etapa 1

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