data center le domande che bergamo deve porsi

Un nuovo data center è stato installato nella zona di Bergamo, richiedendo ingenti quantità di energia, acqua e spazio. La richiesta di risorse ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità dell’infrastruttura, mentre le autorità locali valutano le implicazioni ambientali e di consumo. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma l’installazione ha già acceso il dibattito sulla gestione delle risorse nelle aree di sviluppo tecnologico.

ITALIA. L’IA non è un futuro astratto: è un corpo che chiede spazio, energia, acqua. E come ogni corpo, va governato Negli Stati Uniti è successo qualcosa che merita attenzione anche da questa parte dell’Atlantico: l’infrastruttura dell’Intelligenza Artificiale, finora raccontata come motore neutro della nuova economia, ha incontrato una resistenza sociale improvvisa e trasversale. Non una protesta episodica, ma un movimento che unisce comunità che su tutto il resto si dividono. New York ha imposto una moratoria di un anno sui data center hyperscale, strutture da 50 megawatt in su, veri colossi energivori che divorano suolo, acqua, silenzio. È un gesto politico che pesa: prima di costruire, bisogna capire cosa si sta mettendo sul territorio, chi ne sopporta i costi, chi ne ricava benefici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Riguardo al data center Elemental reddit

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