Danza Popsophia e lirica gli eventi più costosi

Notizia in breve

Le spese per le manifestazioni estive organizzate dai Teatri e dal Comune sono state più alte per Civitanova Danza, Popsophia e Civitanova all’Opera. Questi eventi sono risultati i più costosi tra quelli programmati, secondo i dati disponibili. La somma totale delle spese si riferisce alle attività culturali e artistiche svolte durante la stagione estiva. Non sono stati forniti dettagli sui costi specifici o sui finanziamenti pubblici e privati coinvolti.