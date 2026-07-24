Danza Popsophia e lirica gli eventi più costosi
Le spese per le manifestazioni estive organizzate dai Teatri e dal Comune sono state più alte per Civitanova Danza, Popsophia e Civitanova all’Opera. Questi eventi sono risultati i più costosi tra quelli programmati, secondo i dati disponibili. La somma totale delle spese si riferisce alle attività culturali e artistiche svolte durante la stagione estiva. Non sono stati forniti dettagli sui costi specifici o sui finanziamenti pubblici e privati coinvolti.
Spese delle manifestazioni estive organizzate dai Teatri e dal Comune: sono Civitanova Danza, Popsophia e Civitanova all’Opera gli eventi più costosi. Dai numeri contenuti nel dossier del bilancio 2026, emerge che l’azienda cultura e spettacolo quest’anno per le attività teatrali, cinematografiche e di intrattenimento spenderà un milione e 266mila euro. La fetta più grande è assorbita dagli allestimenti (678mila euro) mentre, per quanto riguarda le singole manifestazioni, questa la lista della spesa, a cominciare dai festival: Risuona la Piazza 95mila euro, Popsophia 100mila, Civitanova Danza 122mila, Civitanova Classica 16mila euro, Rassegna Jazz 19mila, Civitanova all’Opera 100mila euro, rassegna Onda d’Arte 45mila euro, Festival del cinema 20mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Teatro Goldoni stagione 2026/2027: gli spettacoli in cartellone tra lirica, sinfonica, prosa ed eventiLa stagione 2026-27 del Teatro Goldoni prevede oltre cinquanta spettacoli tra lirica, prosa, musica sinfonica ed eventi vari.
Palestra entrerebbe nella storia dell'Inter: gli acquisti nerazzurri più costosiUna palestra potrebbe entrare nella storia dell'Inter come uno degli acquisti più costosi della squadra.