Danimarca in un castello rivive la lotta medievale
Nel castello del XVI secolo in Danimarca, si sta svolgendo il Campionato mondiale di combattimento medievale organizzato dalla Federazione Internazionale. I partecipanti combattono con spade, asce e scudi, rivivendo le battaglie dell’epoca. L’evento vede numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, impegnati in sfide che richiedono abilità e precisione. La competizione si svolge all’interno delle mura storiche del castello, tra pubblico e appassionati di storia e sport medievali.
Spade, asce e scudi. La Danimarca ospita il Campionato mondiale della Federazione Internazionale di Combattimento Medievale in un castello del XVI secolo. Organizzato per la prima volta in Spagna nel 2014, il campionato vede concorrenti in armatura sfidarsi con armi medievali del XIV secolo. L’edizione di quest’anno si svolge all’ombra del castello di Spøttrup, una fortezza danese completata intorno al 1520. L’evento richiama combattenti provenienti da 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Cina e Brasile, che si sfidano in duelli uno contro uno articolati in due round da un minuto. Gli avversari vengono eliminati dopo essere caduti a terra tre volte o in caso di resa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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