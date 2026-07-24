danimarca in un castello rivive la lotta medievale

Notizia in breve

Nel castello del XVI secolo in Danimarca, si sta svolgendo il Campionato mondiale di combattimento medievale organizzato dalla Federazione Internazionale. I partecipanti combattono con spade, asce e scudi, rivivendo le battaglie dell’epoca. L’evento vede numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, impegnati in sfide che richiedono abilità e precisione. La competizione si svolge all’interno delle mura storiche del castello, tra pubblico e appassionati di storia e sport medievali.