Dalla Puglia a tutta Italia maxi frode da 136 milioni | 65 indagati 32 società cartiere e sequestri milionari

Dalla Puglia, una frode da 136 milioni di euro coinvolge 65 persone, 32 società fittizie e 80 imprese in varie regioni italiane. Sono stati sequestrati 20 milioni di euro tra beni mobili e immobili. Le indagini hanno portato alla denuncia di soggetti accusati di frode fiscale e riciclaggio. La task force ha scoperto un sistema di società create appositamente per evadere le tasse e movimentare il denaro illecito.

Sessantacinque persone denunciate, 32 società "cartiere" e 20 milioni di euro in beni mobili e immobili sequestrati, 80 imprese con sedi in diverse regioni italiane coinvolte. Sono i numeri dell'inchiesta 'Tesori d'Oriente' dei finanzieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto dello scorso anno relativo alla "sicurezza dei prodotti" di una società di Trani gestita da persone di origine cinese, conclusosi con il sequestro di merce, per un totale di mille pezzi, non conforme "agli standard di sicurezza disciplinati dal codice del consumo". 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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