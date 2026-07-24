A Foggia aprirà il museo Casa Arbore, che ospiterà le collezioni donate dal maestro a questa città. Tra gli oggetti esposti ci sono radio d’epoca degli anni Trenta e Quaranta, provenienti dagli Stati Uniti, considerate tra le più importanti d’Europa. Oltre alle radio, saranno presenti collezioni di cravatte, materiali televisivi e filmici raccolti dal musicista. Il progetto è curato dagli architetti Alida Cappelletti e Giovanni Licheri.

Nel museo Casa Arbore dedicato a Renzo Arbore ci sanno le collezioni che il maestro ha deciso di regalare alla città di Foggia, come le radio d'epoca anni'30-'40 americane, «una delle collezioni più importanti in Europa», hanno spiegato gli architetti Alida Cappelletti e Giovanni Licheri, che si occupano del progetto. Ci saranno poi una collezione di borsette americane in bachelite anni '30-'40 americane e gioielli in plastica, quattromila ore di montaggio di tutte le sue trasmissioni più importanti e le sue cravatte più curiose. Ancora, una sala dedicata alle fotografie di Mariangela Melato, una radio web, e una sala di registrazione televisiva e di musica. 🔗 Leggi su Foggia.corriere.it

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© Foggia.corriere.it - Dalla collezione di radio d'epoca a quella di cravatte, dal repertorio tv a quello cinematografico: ecco come sarà a Foggia il museo Casa Arbore

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