Il Servizio Sanitario Nazionale sostiene costi elevati per alcune operazioni, tra cui cataratta e parto cesareo, che arrivano fino a 8.500 euro per paziente. Le cinque procedure più onerose includono anche interventi ortopedici e cardiovascolari. La richiesta di risorse aumenta con l’invecchiamento della popolazione e le liste d’attesa si allungano. I dati indicano un incremento dei costi complessivi e una pressione crescente sulla capacità di fornire cure rapide.

Roma, 24 luglio 2026 – Liste d’attesa, costi in aumento e invecchiamento della popolazione: il Servizio Sanitario Nazionale si trova davanti a una pressione crescente sulla capacità di garantire cure tempestive. Secondo un’analisi elaborata dal Gruppo GAPMED sui più recenti dati SDO e ISTAT, nel 2024 la spesa del SSN per i ricoveri ospedalieri ha raggiunto i 28,6 miliardi di euro, con un incremento del 7,9% rispetto ai 26,5 miliardi del 2020. Un trend destinato a rafforzarsi nei prossimi anni per effetto dell’invecchiamento della popolazione. https:www.quotidiano.netvideoliste-dattesa-cosa-ce-allorigine-del-problema-pf27607m L’impatto sugli over 50. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla cataratta al parto cesareo: ecco le 5 operazioni che pesano di più sul Ssn: fino a 8.500 euro a paziente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro di vite sui rifiuti. Ok al nuovo Regolamento. Multe fino a 500 euro. Più controlli e ispettoriIl nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti prevede multe fino a 500 euro e un aumento dei controlli e degli ispettori ambientali.

Leggi anche: Docenti arrabbiati o felici? La ricerca che smonta tutto quel che credevamo sulla didattica: le emozioni pesano più dei programmi scolastici, ecco perché

Dalla cataratta al parto cesareo: ecco le 5 operazioni che pesano di più sul Ssn: fino a 8.500 euro a pazienteI dati nel 2025, considerando il maggiore fabbisogno di cure degli over 50, il loro impatto sul SSN equivaleva a quello di 83,8 milioni di persone, quasi tre volte il loro numero effettivo, e questa ... quotidiano.net

LEA e nuovi Tariffari. La cataratta uscirà dal SSN?Già ora le liste di attesa per interventi di cataratta superano i 18 mesi. Se le cose rimangono come sono, eseguire la cataratta in ospedale diventerà un’illusione. Secondo gli esperti, con questi ... disabili.com