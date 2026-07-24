Secondo il rapporto del Fmi, l’Italia mostra un quadro positivo con conti in ordine, un mercato del lavoro in crescita e banche solide. La crescita economica è moderata, influenzata dal contesto internazionale. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza procede bene. Restano però problemi di deficit e debito pubblico, eredità delle gestioni passate.

Brutte notizie per la sinistra, ottime per l’Italia: i conti sono a posto, la crescita non eccezionale, causa contesto internazionale, ma resiliente, il lavoro in crescita una medaglia al petto, il Pnrr viaggia molto bene e sul tappeto restano i bubboni del deficit e del debito pubblico, eredità delle giostre contabili degli anni grillini. Da Washington il Fmi, il Fondo Monetario Internazionale, p romuove l’Italia, non a pieni voti ma con una buona pagella costruita su sacrifici e serietà. E parla di sostanziale solidità del sistema finanziario, “caratterizzato da un’efficace vigilanza e da banche capaci di dimostrare resilienza anche in scenari avversi estremi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Dal Fmi la pagella più attesa: conti ok, lavoro record e banche in salute. “Italia solida e resiliente”

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