Da Londra a Covo la sfida di Umberto ed Emilia | Abbiamo portato qui i sapori del mondo

Umberto Falcone ed Emilia Ioachimciuc hanno aperto a Covo Sapore, un locale che combina gastronomia, caffetteria, degustazioni e catering. Dopo dieci anni passati in Inghilterra, dove hanno lavorato nel settore della gastronomia e della manutenzione, sono tornati in Italia per realizzare il loro progetto. La loro attività si propone di portare i sapori del mondo nel nuovo locale.

Covo. Dieci anni in Inghilterra, dove ha lavorato tra gastronomia e manutenzione, poi il ritorno in Italia per realizzare un progetto personale. Da questa scelta nasce Sapore, la nuova realtà di Covo aperta da Umberto Falcone ed Emilia Ioachimciuc, che unisce gastronomia, caffetteria, degustazioni e catering. Umberto, 35 anni, originario di Sparanise, in provincia di Caserta, ed Emilia, 33 anni, di origine rumena, hanno deciso di lasciare la vita costruita all’estero per tornare in Italia e investire in un’attività legata alla cucina e alla tradizione. Un percorso iniziato a dicembre con la gastronomia e proseguito il 4 luglio con l’inaugurazione della caffetteria degustazione nel locale adiacente, un tempo occupato da un bar. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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