Da Bologna a Torino la strategia del Viminale che penalizza i sindaci di centrosinistra
Il Viminale ha avviato una strategia che sembra colpire specificamente i sindaci di centrosinistra, con l’ultimo esempio che riguarda l’attacco a un primo cittadino di Bologna. Questa modalità di gestione dell’ordine pubblico viene interpretata come una forma di penalizzazione nei confronti delle amministrazioni di opposizione, coinvolgendo anche altre città come Torino. La situazione evidenzia un pattern di interventi che colpiscono le amministrazioni di centrosinistra in diverse località.
L’attacco a Lepore è solo l’ultimo episodio di una gestione dell’ordine pubblico che “punisce” le amministrazioni dell’opposizione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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