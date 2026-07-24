Il governo ha annunciato un piano per rafforzare il settore culturale come strumento di crescita economica e promozione del Made in Italy. Il progetto prevede investimenti in infrastrutture, eventi e iniziative di internazionalizzazione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del paese. Sono stati stanziati fondi dedicati alla digitalizzazione di musei e biblioteche, oltre a incentivi per le imprese coinvolte nel settore culturale. La strategia mira a potenziare anche il turismo culturale.

La cultura italiana come leva di crescita economica, internazionalizzazione e promozione del Made in Italy. È questo il filo conduttore della giornata conclusiva della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, svoltasi a Verona, a cui hanno partecipato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. In questa occasione sono state illustrate le nuove strategie e i progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano all’estero. Tra questi, una nuova grande iniziativa dedicata alla promozione della musica italiana nel mondo e “Territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cultura, motore economico del Paese su cui punta il governo

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