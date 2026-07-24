La Generazione Z mostra interesse per cucine di famiglia, laboratori artigianali e tecniche tradizionali, preferendo esperienze coinvolgenti durante le visite. Sempre più spesso i viaggiatori cercano di incontrare persone e scoprire pratiche locali, piuttosto che limitarsi a visitare monumenti o paesaggi. Questa tendenza si riflette in un cambiamento nelle modalità di viaggio, con un focus maggiore su interazioni dirette e attività pratiche.

S e una volta si partiva per vedere un monumento, un paesaggio, oggi, sempre più spesso, si parte anche per incontrare. Può essere un’attempata signora romana che insegna a fare la pasta fresca nella cucina di casa, una maestra di massaggio ultrasettantenne a Bangkok o una cuoca irlandese che prepara il pane seguendo la ricetta tramandata da generazioni. Non importa, ciò che interessa è l’esperienza di conoscere un luogo attraverso chi ne custodisce la memoria. Irlanda, l’arte del viaggio lento: dove la fretta non esiste e la natura regna X A lezione dalle nonne del mondo. Ad amare questo modo di viaggiare, sono i giovani che scelgono sempre più esperienze di viaggio che li metta in contatto con le generazioni più anziane: per scoprire un mestiere, ascoltare una storia o semplicemente condividere qualche ora lontano dal caos. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cucine di famiglia, laboratori artigianali e lezioni di antiche tecniche conquistano la Generazione Z, alla ricerca di un modo diverso di vivere i luoghi visitati

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