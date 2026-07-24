Cucine di famiglia laboratori artigianali e lezioni di antiche tecniche conquistano la Generazione Z alla ricerca di un modo diverso di vivere i luoghi visitati

Da iodonna.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Generazione Z mostra interesse per cucine di famiglia, laboratori artigianali e tecniche tradizionali, preferendo esperienze coinvolgenti durante le visite. Sempre più spesso i viaggiatori cercano di incontrare persone e scoprire pratiche locali, piuttosto che limitarsi a visitare monumenti o paesaggi. Questa tendenza si riflette in un cambiamento nelle modalità di viaggio, con un focus maggiore su interazioni dirette e attività pratiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

S e una volta si partiva per vedere un monumento, un paesaggio, oggi, sempre più spesso, si parte anche per incontrare. Può essere un’attempata signora romana che insegna a fare la pasta fresca nella cucina di casa, una maestra di massaggio ultrasettantenne a Bangkok o una cuoca irlandese che prepara il pane seguendo la ricetta tramandata da generazioni. Non importa, ciò che interessa è l’esperienza di conoscere un luogo attraverso chi ne custodisce la memoria. Irlanda, l’arte del viaggio lento: dove la fretta non esiste e la natura regna X A lezione dalle nonne del mondo. Ad amare questo modo di viaggiare, sono i giovani che scelgono sempre più esperienze di viaggio che li metta in contatto con le generazioni più anziane: per scoprire un mestiere, ascoltare una storia o semplicemente condividere qualche ora lontano dal caos. 🔗 Leggi su Iodonna.it

cucine di famiglia laboratori artigianali e lezioni di antiche tecniche conquistano la generazione z alla ricerca di un modo diverso di vivere i luoghi visitati
© Iodonna.it - Cucine di famiglia, laboratori artigianali e lezioni di antiche tecniche conquistano la Generazione Z, alla ricerca di un modo diverso di vivere i luoghi visitati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cibo e Generazione Z: perché i giovani mangiano in modo diverso dai MillennialsNegli ultimi anni si nota un cambiamento nel modo in cui i giovani della Generazione Z si relazionano al cibo rispetto ai Millennials.

Hotel St. Moritz e Hotel Diana, due esperienze per vivere la Riviera in modo diversoDue hotel sulla Riviera offrono esperienze diverse: uno propone la piscina più grande di Bellaria Igea Marina, che ogni sera ospita eventi e...

Temi più discussi: Food film fest, cibo, cinema e metamorfosi; Franca Feola, la cucina della figlia del pescatore è per me tra le migliori in assoluto; Vicino Arezzo una coppia ha trasformato la villa di famiglia in un wine resort (stella Michelin da 25 anni); L’ingrediente segreto della famiglia Cerea? La convivialità che da 60 anni tramanda al Da Vittorio.

Dal laboratorio alle cucine popolari. Così si evita lo spreco di ciboSalvare il cibo dallo spreco e ridurre l’impatto ambientale ed energetico dovuto al suo smaltimento. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle ... huffingtonpost.it

Diocesi: Padova, domani il convegno sulle Cucine economiche popolari come laboratorio di umanitàTerzo evento del programma di iniziative che celebrano i 140 anni delle Cucine economiche popolari, domani, giovedì 17 novembre. L’appuntamento è dalle 16.30 alle 19 nella sala teatro dell’Istituto ... agensir.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web