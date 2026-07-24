Enrico Cammelli è il nuovo presidente del Csl Prato Social Club. Lo ha comunicato la società nelle scorse ore, ufficializzando il passaggio del testimone tra lo "storico" presidente Roberto Macrì ed il nuovo numero uno del sodalizio sportivo. "Nel solco tracciato da Roberto Macrì, cercheremo di abbinare ai risultati sportivi quella che è una delle funzioni principali dello sport – ha commentato Cammelli, indicando la linea – quella sociale. Inizia una nuova stagione. Con il lavoro, l’impegno e la passione di tutti, vogliamo far crescere la nostra società e la nostra comunità". Cammelli è ormai un dirigente calcistico di lungo corso e di grande esperienza: è approdato a Santa Lucia la scorsa estate, dopo tanti anni trascorsi alla Zenith Prato (arrivando sino alla Serie D). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Csl: Cammelli al timone. È lui, il nuovo presidente

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