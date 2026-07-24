Volkswagen ha registrato un calo dell’utile trimestrale del 32,9%, portandolo a 1,54 miliardi di euro. La casa automobilistica sta considerando fino a 100.000 licenziamenti a causa della crisi finanziaria. I dati sono stati comunicati in una nota ufficiale e riflettono la difficile fase che attraversa l’azienda, con un forte impatto sui risultati economici. La decisione sui licenziamenti dipenderà dall’andamento delle vendite e dai piani di ristrutturazione.

Roma, 25 luglio 2026 – Volkswagen, colosso tedesco dell’auto mobile, annuncia il crollo dell’utile trimestrale: una discesa a picco che tocca il -32,9% a 1,54 miliardi di euro. Un dato che non sorprende viste le difficoltà in cui versa il settore dell’automotive europeo ma anche le indiscrezioni trapelate riguardo alle chiusure di stabilimenti targati proprio Volkswagen. Il contesto è, come detto, complesso: l’Europa si trova, difatti, davanti alla dura avanzata dei marchi cinesi mentre si districa nella difficile transizione verso l’elettrico. Tornando al gruppo tedesco, nei primi 6 mesi dell’anno ha realizzato un fatturato in calo dello... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi Volkswagen, l’utile crolla del 32,9%. La casa automobilistica valuta fino a 100mila licenziamenti

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Volkswagen: utile GIÙ del 53% e taglio di 50.000 dipendenti entro il 2030...

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