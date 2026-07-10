Un robot chirurgico ha completato il suo primo intervento complesso senza intervento diretto di un medico. Durante l’operazione, il robot ha preso decisioni e ha eseguito le azioni in autonomia, senza ordini in tempo reale da parte del personale sanitario. Finora i robot in sala operativa seguivano le istruzioni del chirurgo, ma questa volta hanno portato a termine una sequenza completa e collaborato tra loro con minima supervisione umana.

Finora i robot in sala operatoria eseguivano ciò che il chirurgo ordinava istante per istante. Da oggi invece saranno capaci di completare sequenze operative, collaborare tra loro e intervenire con minima supervisione umani. Degli umanoidi robot hanno eseguito la prima colecistectomia su mammiferi non primati, dei maiali. E’ accaduto all'Università della California di San Diego. Un chirurgo ha osservato il sistema a distanza, ma due robot, alti 1 metro e 50 e del peso di 27 chilogrammi, hanno eseguito la procedura. Un robot umanoide possiede una struttura che richiama il corpo umano: testa, due braccia, due mani e spesso due gambe. Non serve a imitare l'uomo per motivi estetici, ma per lavorare negli stessi ambienti progettati per le persone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Medici, che fine faranno? Il primo intervento chirurgico complesso eseguito integralmente da umanoidi: hanno preso decisioni, operato senza che gli esseri umani ordinassero le azioni, istante per istante

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