Cosa sappiamo e quali sono i rischi da non sottovalutare mai anche quando l' intervento sembra di routine

Martedì 21 luglio, un'influencer messicana di 30 anni è morta a causa di complicazioni dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito alcuni giorni prima in una clinica privata di Sinaloa. La donna aveva subito l’intervento pochi giorni prima e le sue condizioni si sono aggravate, portandola al decesso. La notizia è stata confermata dai media locali.

A driana Garcia, influencer e content creator messicana di 30 anni, è morta martedì 21 luglio, secondo quanto riportato dai media locali, in seguito ad alcune complicazioni legate a un intervento di chirurgia estetica eseguito pochi giorni prima in una clinica privata di Sinaloa, in Messico. La donna, originaria di Culiacán, lascia una bambina di 6 anni, Gabriela. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per stabilire le cause esatte del decesso ed eventuali responsabilità, ancora tutte da accertare. Chirurgia estetica, i trend 2026: basta filler, ora si punta al lifting naturale X Chi era Adriana Garcia. Il nome di Adriana Garcia era legato soprattutto al mondo della bellezza, della moda e dei viaggi, contenuti che condivideva con circa 90mila follower tra Instagram e TikTok. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Transmigrated as a doctor, she marries a cold nobleman to save her savior, making him fall for her!

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