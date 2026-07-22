Supplenze GPS 150 preferenze | cosa sono i posti orario Vi dico quali sono i rischi e a cosa fare attenzione Il Punto di Chiara Cozzetto
I posti orario sono stati introdotti quest'anno nelle supplenze GPS per raggruppare gli spezzoni residui e aumentare le opportunità di assegnazione degli incarichi. Si tratta di nuove categorie di posti che consentono di coprire frazioni di orario scolastico, facilitando la distribuzione delle supplenze. La novità riguarda anche la modalità di presentazione delle domande, che ora include queste nuove tipologie di posti. È importante prestare attenzione ai rischi e alle specifiche procedure di assegnazione legate ai posti orario.
Tra le novità della domanda per le supplenze da GPS di quest'anno figurano i nuovi posti orario, introdotti per aggregare gli spezzoni residui e ampliare le possibilità di assegnazione degli incarichi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze GPS 150 preferenze docenti: posto orario, COE e COI, a cosa fare attenzione
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