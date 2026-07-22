Supplenze GPS 150 preferenze | cosa sono i posti orario Vi dico quali sono i rischi e a cosa fare attenzione Il Punto di Chiara Cozzetto

Notizia in breve

I posti orario sono stati introdotti quest'anno nelle supplenze GPS per raggruppare gli spezzoni residui e aumentare le opportunità di assegnazione degli incarichi. Si tratta di nuove categorie di posti che consentono di coprire frazioni di orario scolastico, facilitando la distribuzione delle supplenze. La novità riguarda anche la modalità di presentazione delle domande, che ora include queste nuove tipologie di posti. È importante prestare attenzione ai rischi e alle specifiche procedure di assegnazione legate ai posti orario.