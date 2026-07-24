Un uomo, noto nel settore sportivo, è stato trovato morto in una zona isolata tra campagna e strada di campagna. La scena del delitto si trova in un terreno agricolo. La polizia sta esaminando la scena e ascoltando testimoni, mentre rimangono molti silenzi sulla notte in cui è avvenuto il decesso. Indagini sono in corso e si valuta una nuova pista legata a fatti ancora non chiariti.

Una strada isolata, un terreno agricolo e una notte sulla quale restano troppi silenzi. A Eboli ogni dettaglio viene ora passato al setaccio, mentre attorno alla morte di un uomo conosciuto nel mondo dell’informazione sportiva si addensano interrogativi sempre più inquietanti. Un dramma che ha lasciato sgomenti amici e colleghi. La vittima è Luigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, trovato carbonizzato in un fondo agricolo. Le indagini della Procura di Salerno e dei carabinieri si muovono su più fronti: dalle ultime ore trascorse dall’uomo fino a una circostanza emersa sulla sua vita professionale, tutta da verificare. L’autopsia, affidata al medico legale Gabriele Casaburi e durata circa cinque ore, avrebbe fatto emergere i primi elementi importanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Cosa nascondeva”. Luigi Esposito ucciso: spunta la nuova clamorosa pista

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