Prima di un allenamento, è importante scegliere alimenti che forniscano energia, migliorino la performance e favoriscano il recupero. La scelta dei cibi prima dell’attività fisica può influenzare la resistenza e la durata dell’esercizio. Si consiglia di consumare pasti leggeri, ricchi di carboidrati e con una quantità moderata di proteine, circa 30-60 minuti prima dell’attività. È preferibile evitare cibi grassi o troppo pesanti che possono causare disagio o sonnolenza durante l’allenamento.

Il momento che precede un allenamento è molto più importante di quanto si possa pensare. Dopo aver scelto il workout più adatto, l’outfit sportivo capace di unire comfort e stile e aver trovato la giusta motivazione per muoversi, resta un dettaglio fondamentale da considerare: il modo in cui si alimenta il corpo prima dello sforzo fisico. Cosa mangiare prima di un allenamento? L’ alimentazione pre workout è infatti una parte integrante della routine di benessere quotidiana. Non si tratta semplicemente di “riempire lo stomaco” prima della palestra, ma di fornire all’organismo il carburante necessario per affrontare l’attività fisica con energia, concentrazione e una migliore capacità di recupero. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosa mangiare prima di un allenamento? Scopri gli alimenti migliori per avere energia, migliorare la performance e favorire il recupero

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CIBI ENERGETICI PRIMA DELL'ALLENAMENTO PER MASSIMA PERFORMANCE

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