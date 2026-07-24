Cosa esce questo weekend? Deep Water – Incubo dagli abissi e Terapia di famiglia in sala 28 anni dopo | Il tempio delle ossa in streaming

Da amica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In sala arriva “Deep Water – Incubo dagli abissi”, un thriller diretto da Renny Harlin con Aaron Eckhart e Ben Kingsley, in cui un aereo che precipita nell’oceano diventa un survival contro gli squali. In uscita anche “Terapia di famiglia” e in streaming si può vedere “28 anni dopo: Il tempio delle ossa”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un disaster movie su un aereo che precipita nell’Oceano si trasforma poi in un survival con gli squali. Arriva in sala Deep Water – Incubo dagli abissi di Renny Harlin, il nuovo thriller con Aaron Eckhart e Ben Kingsley impegnati a salvare un intero equipaggio prima dal disastro aereo, poi dalle creature fameliche delle profondità marine. È in sala anche la commedia francese Terapia di famiglia di Arnaud Lemort con Christian Clavier. Infine, agli appassionati dello streaming consigliamo (su Prime Video) il fantahorror 28 anni dopo: Il tempio delle ossa di Nia DaCosta con Ralph Fiennes e Jack O’Connell. Buone visioni! #CosaVedereNelWeekend #AlCinema #InSala e #InStreaming Il disaster movie in sala: Deep Water – Incubo dagli abissi di Renny Harlin. 🔗 Leggi su Amica.it

cosa esce questo weekend deep water 8211 incubo dagli abissi e terapia di famiglia in sala 28 anni dopo il tempio delle ossa in streaming
© Amica.it - Cosa esce questo weekend? “Deep Water – Incubo dagli abissi” e “Terapia di famiglia” in sala, “28 anni dopo: Il tempio delle ossa” in streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AI42yo cold CEO never dates,but falls for me,kisses me and spoil me

Video ?AI?42yo cold CEO never dates,but falls for me,kisses me and spoil me

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Recensione Deep Water – Incubo dagli abissi: il ritorno di Renny Harlin tra squali e adrenalina

Leggi anche: Deep Water - Incubo dagli abissi, recensione: Aaron Eckhart e Ben Kingsley contro gli squali

Argomenti più discussi: Gli squali di Deep Water arrivano dagli abissi in 276 cinema; ‘Blue’ e ‘Deep Water’ nelle sale, tra Nolan e Spider-Man; Weekend al cinema: dall'incubo negli abissi alle commedie, aspettando il ritorno di Spider-Man; I nuovi film al cinema: Terapia di famiglia, A new dawn e Blue – 23 luglio.

deep water cosa esce questo weekendCosa esce questo weekend? Deep Water – Incubo dagli abissi e Terapia di famiglia in sala, 28 anni dopo: Il tempio delle ossa in streamingSono in sala un nuovo thriller e una commedia francese. On demand è invece disponibile un cupo fantahorror. Le nostre recensioni ... amica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web