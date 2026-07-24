Cosa esce questo weekend? Deep Water – Incubo dagli abissi e Terapia di famiglia in sala 28 anni dopo | Il tempio delle ossa in streaming

In sala arriva “Deep Water – Incubo dagli abissi”, un thriller diretto da Renny Harlin con Aaron Eckhart e Ben Kingsley, in cui un aereo che precipita nell’oceano diventa un survival contro gli squali. In uscita anche “Terapia di famiglia” e in streaming si può vedere “28 anni dopo: Il tempio delle ossa”.

Un disaster movie su un aereo che precipita nell’Oceano si trasforma poi in un survival con gli squali. Arriva in sala Deep Water – Incubo dagli abissi di Renny Harlin, il nuovo thriller con Aaron Eckhart e Ben Kingsley impegnati a salvare un intero equipaggio prima dal disastro aereo, poi dalle creature fameliche delle profondità marine. È in sala anche la commedia francese Terapia di famiglia di Arnaud Lemort con Christian Clavier. Infine, agli appassionati dello streaming consigliamo (su Prime Video) il fantahorror 28 anni dopo: Il tempio delle ossa di Nia DaCosta con Ralph Fiennes e Jack O’Connell. Buone visioni! #CosaVedereNelWeekend #AlCinema #InSala e #InStreaming Il disaster movie in sala: Deep Water – Incubo dagli abissi di Renny Harlin. 🔗 Leggi su Amica.it

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Cosa esce questo weekend? Deep Water – Incubo dagli abissi e Terapia di famiglia in sala, 28 anni dopo: Il tempio delle ossa in streamingSono in sala un nuovo thriller e una commedia francese. On demand è invece disponibile un cupo fantahorror. Le nostre recensioni ... amica.it