Disastro aereo, squali e tanti sentimenti per Renny Harlin, che con Deep Water ci riporta a un cinema dal sapore degli anni '90. Che però funziona. L'estate è, almeno da noi, il momento della tensione al cinema, di quei film che mettono i loro protagonisti faccia a faccia con il pericolo. E allora perché non andare oltre e aumentare le minacce? Perché limitarsi a una manciata di squali quando si può aggiungere altra carne al fuoco e alzare la posta in gioco? Deep Water - Incubo dagli abissi lo fa mescolando il Distaster Movie e il Survival Thriller, mettendo i suoi protagonisti, tra cui star come Aaron Eckhart e Ben Kingsley, nella condizione di affrontare pericoli di natura diversa e la necessità di sopravvivere a una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Deep Water - Incubo dagli abissi, recensione: Aaron Eckhart e Ben Kingsley contro gli squali

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DEEP WATER - INCUBO DAGLI ABISSI Trailer Ufficiale Italiano (2026) Aaron Eckhart | Al Cinema

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