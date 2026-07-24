Il Napoli si affida ancora a Rasmus Hojlund come punto di riferimento in attacco. Secondo quanto riportato, Lukaku si sta preparando a lasciare la squadra, mentre Lucca sta cercando di conquistarsi un ruolo stabile.

Il Napoli riparte da una certezza offensiva: Rasmus Hojlund. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti danese rappresenta oggi il punto di riferimento del nuovo corso guidato da Massimiliano Allegri, in un reparto destinato a cambiare volto nelle prossime settimane tra possibili partenze e giocatori chiamati a conquistarsi la conferma. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Allegri ritrova un attaccante che aveva già apprezzato in passato e che avrebbe voluto allenare anche ai tempi del Milan. Se per il tecnico qualcosa è cambiato, per Hojlund la situazione resta sostanzialmente invariata: dopo essere... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Hojlund resta il punto fermo: Lukaku verso l’addio, Lucca si gioca il futuro”

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