Corriere dello Sport | Hojlund resta il punto fermo | Lukaku verso l’addio Lucca si gioca il futuro

Da napolipiu.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli si affida ancora a Rasmus Hojlund come punto di riferimento in attacco. Secondo quanto riportato, Lukaku si sta preparando a lasciare la squadra, mentre Lucca sta cercando di conquistarsi un ruolo stabile.

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