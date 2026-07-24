Il calciatore potrebbe lasciare la squadra e, in caso di partenza, il sostituto sarebbe Pellegrino. La società resiste alle offerte e non intende avviare aste, ma ancora non è chiaro se il giocatore voglia restare o partire. La decisione dipenderà da vari fattori, tra cui le intenzioni del calciatore, le proposte ricevute e la volontà dell’allenatore.

2026-07-24 11:08:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Adesso bisogna capire che cosa prevale, se la speranza di Grosso di tenerlo, la volontà del calciatore, l’offerta di chi è interessato. Beninteso: il soggetto sottinteso è sempre e comunque Moise Kean. Inevitabilmente. Si sapeva che sarebbe stato il grande dubbio dell’estate 2026 al Viola Park, perché è così e basta, non ci si può fare niente, ma intanto la Fiorentina è stata brava a costruirci intorno buona parte dell’altro mercato lasciandosi in fondo la questione centravanti. Caso no, questione sì. E strettamente legata c’è la scelta degli esterni offensivi che sembravano una... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Fiorentina, se Kean va via c’è Pellegrino: Paratici resiste ma niente aste

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VANOLI RESTA LE ULTIME SUL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA E IL CASO KEAN CON PENGWIN

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